Crisi governo | ipotesi dimissioni Draghi | cosa succede

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il game over, per il, è davvero a un passo. Questa mattina il premier, all’indomani di una giornata sulle montagne russe, sarà alla Camera per un nuovo passaggio delladi. “andrà alla Camera solo per dimettersi. Game over”, hanno riferito fonti diall’Adnkronos, confermando che all’inizio della discussione generale – alle 9 a Montecitorio –annuncerà le proprieper poi salire al Quirinale e riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il passaggio di ieri in Senato ha di fatto sancito la fine dell’esecutivo guidato dall’ex numero 1 della Bce. La risoluzione Casini, su cui il premier aveva posto la fiducia, è infatti passata al Senato con soli 95 voti a favore, ...

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - fattoquotidiano : Crisi di governo, Conte attacca Draghi: “Abbiamo ricevuto insulti. Deliberata volontà di cacciarci fuori dalla magg… - GianniGirotto : secondo Draghi è chi 'ha disegnato i meccanismi di cessione del credito colpevole della situazione crisi di migliai… - mimmocarriero : RT @AnnalisaNocera1: Dopo 18 mesi di governo Mario Draghi cosa lascia all'Italia e agli italiani ; - Con 200 mld di debito in più; - Lo s… - Lookdownpg : RT @matteograndi: Salvini e Conte abbattono il governo Draghi. La vicinanza a Putin dei due movimenti politici non è un fattore incidental… -

...era facile riuscire a prendersi la responsabilità di portare il Paese al voto in mezzo a una... Ma non è successo: 'Lega e FI illo hanno sempre sopportato e non supportato. E già dalla ...... che arriverà solamente se ilsi mostrerà sufficientemente in grado di portare avanti un ... IL DIARIO DELLAÈ l’ora più buia. Perché ieri è emersa non l’immagine di un governo in crisi, bensì di un’intera classe politica in crisi. È stato chiaro, ieri, quanto questo Parlamento sia staccato dalle esigenze de ...In netto calo i future su Piazza Affari (-2,4%), con la crisi del Governo Draghi. I future degli altri listini europei galleggiano poco sopra la parità, in vista della riunione della Bce che varerà il ...