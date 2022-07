Come il Barcellona ha convinto Jules Kounde a fermarsi sul cambio del Chelsea (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 22:18:52 Giorni caldissimi in redazione! Giovedì è emerso un nuovo aggiornamento sulla saga di trasferimenti in corso che circonda la tanto richiesta star del Siviglia Jules Kounde. Il nome del tappo Kounde, ovviamente, ha preso il suo posto in primo piano e al centro dei titoli dei giornali durante l’estate fino ad oggi. Ciò deriva dal fatto che il nazionale francese è stato aggiunto alla lista dei desideri di trasferimento non di uno, ma di due pesi massimi del gioco europeo. I club in questione? Barcellona e Chelsea. Questi ultimi, ovviamente, sono entusiasti dei servizi di Kounde da oltre un anno, con gli infruttuosi inseguimenti dei Blues di Matthijs de Ligt e Nathan Ake questa volta dopo aver visto il 23enne prendere il suo posto in cima a Thomas Tuchel rosa dei ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 22:18:52 Giorni caldissimi in redazione! Giovedì è emerso un nuovo aggiornamento sulla saga di trasferimenti in corso che circonda la tanto richiesta star del Siviglia. Il nome del tappo, ovviamente, ha preso il suo posto in primo piano e al centro dei titoli dei giornali durante l’estate fino ad oggi. Ciò deriva dal fatto che il nazionale francese è stato aggiunto alla lista dei desideri di trasferimento non di uno, ma di due pesi massimi del gioco europeo. I club in questione?. Questi ultimi, ovviamente, sono entusiasti dei servizi dida oltre un anno, con gli infruttuosi inseguimenti dei Blues di Matthijs de Ligt e Nathan Ake questa volta dopo aver visto il 23enne prendere il suo posto in cima a Thomas Tuchel rosa dei ...

