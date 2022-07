Caruso positivo al Covid: è la prima volta che si ritira in un grande giro (Di giovedì 21 luglio 2022) L'Italia al Tour perde un altro pezzo prima dell'ultima frazione pirenaica, la Lourdes - Hautacam (arrivo in salita). Per la 18ª tappa non ripartirà infatti Damiano Caruso: il 34enne siciliano della ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 21 luglio 2022) L'Italia al Tour perde un altro pezzodell'ultima frazione pirenaica, la Lourdes - Hautacam (arrivo in salita). Per la 18ª tappa non ripartirà infatti Damiano: il 34enne siciliano della ...

El_Carchense : RT @Ciclismoafondo_: #TDF2022 El COVID no da tregua al Tour: Chris Froome, Damiano Caruso e Imanol Erviti abandonan tras dar positivo. htt… - Ciclismoafondo_ : #TDF2022 El COVID no da tregua al Tour: Chris Froome, Damiano Caruso e Imanol Erviti abandonan tras dar positivo. - Pippo98450967 : @FranceskoNew @gianlucac1 @ASampierdarena Al Tour de France oggi 3 corridori ritirati per Covid. Non è che Bassetti… - infoitsport : Damiano Caruso si ritira dal Tour de France: positivo al Covid - infoitsport : Tour de France, Caruso positivo al Covid: costretto al ritiro -