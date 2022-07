Buoni Libro 2022/23, ecco gli aventi diritto ad Avellino (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati ammessi al contributo regionale “Buoni Libro a.s. 2022/23” n° 1527 aventi diritto. Gli elenchi dei beneficiari, distinti per Scuole dell’Obbligo (medie e classi 1^ e 2^ degli istituti superiori) e Scuole Superiori (classi 3^, 4^ e 5^) e l’elenco dei non ammessi per mancanza di requisiti sono pubblicati in “Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio del Comune di Avellino e consultabili, anche, sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Servizi al Cittadino” alla voce “Buono Libri”. I “Buoni” sono spendibili a decorrere dalla data del presente avviso (21 luglio 2022) ed entro e non oltre il 31/12/2022 presso le librerie convenzionate con il Comune ed iscritte all’Albo dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati ammessi al contributo regionale “a.s./23” n° 1527. Gli elenchi dei beneficiari, distinti per Scuole dell’Obbligo (medie e classi 1^ e 2^ degli istituti superiori) e Scuole Superiori (classi 3^, 4^ e 5^) e l’elenco dei non ammessi per mancanza di requisiti sono pubblicati in “Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio del Comune die consultabili, anche, sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Servizi al Cittadino” alla voce “Buono Libri”. I “” sono spendibili a decorrere dalla data del presente avviso (21 luglio) ed entro e non oltre il 31/12/presso le librerie convenzionate con il Comune ed iscritte all’Albo dei ...

