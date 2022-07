Brunetta dice addio a Berlusconi | ' Forza Italia ha rinnegato la sua storia'

fattoquotidiano : Renato Brunetta dice addio a Forza Italia: “Non sono io che lascio ma è il partito che ha rinnegato la sua storia” - marcocru_ : Dopo Gelmini anche Brunetta lascia Forza Italia perché, dice, “ha tradito la sua storia” #governoDraghi - infoitinterno : Crisi governo, anche Brunetta dice addio a Forza Italia: “Ha tradito la sua storia” - fisco24_info : Renato Brunetta ha lasciato Forza Italia: AGI - Renato Brunetta dice addio a Forza Italia. La decisione di non vota… - vikingmetal : Brunetta con Gelmini lasciano Forza Italia. M5S esce a briciole da questa legislatura, Salvini e Meloni si scannano… -

È quindi l'annuncio che si sta lavorando per far nascere un nuovo polo, per staccare l'area moderata da Berlusconi che magari potrebbe fondere FI con la Lega in una lista unicanon lo, ...Dopo Maria Stella Gelmini anche il ministro della Pubblica Amministrazione Renatolascia Forza Italia . E lo fa con parole pesantissime perchésenza mezzi termini che si è tradito lo spirito del 1994 : la storia e i valori del partito fondato da Silvio Berlusconi . ...Dopo Maria Stella Gelmini anche il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta lascia Forza Italia. E lo fa con parole pesantissime perché dice senza mezzi termini che si ...Roma, 21 lug. (askanews) - Dopo Maria Stella Gelmini anche Renato Brunetta dice addio a Forza Italia: sotto accusa i vertici 'sempre più ...