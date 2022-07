Bimba di 18 mesi trovata morta in casa a Milano: la mamma l’ha abbandonata per sei giorni (Di giovedì 21 luglio 2022) Una donna di 37 anni è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e premeditazione: avrebbe lasciato la figlia di 18 mesi da sola nella sua casa di via Parea, periferia est di Milano, per sei giorni, trovandola morta al suo ritorno. La Bimba è stata trovata in un lettino da campeggio, con accanto un biberon e una boccetta di benzodiazepine piena a metà. Il corpo della piccola è stato scoperto all’alba di mercoledì mattina. Fermata ieri e interrogata dal pm Francesco De Tommasi, la 37enne – italiana, incensurata – avrebbe detto: “Sapevo che poteva andare così”. Secondo quanto ricostruito la donna era andata via di casa per raggiungere il compagno in provincia di Bergamo. “A seguito del rinvenimento nella giornata di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Una donna di 37 anni è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e premeditazione: avrebbe lasciato la figlia di 18da sola nella suadi via Parea, periferia est di, per sei, trovandolaal suo ritorno. Laè statain un lettino da campeggio, con accanto un biberon e una boccetta di benzodiazepine piena a metà. Il corpo della piccola è stato scoperto all’alba di mercoledì mattina. Fermata ieri e interrogata dal pm Francesco De Tommasi, la 37enne – italiana, incensurata – avrebbe detto: “Sapevo che poteva andare così”. Secondo quanto ricostruito la donna era andata via diper raggiungere il compagno in provincia di Bergamo. “A seguito del rinvenimento nella giornata di ...

