Anche Zelensky saluta Draghi: «Grazie per il sostegno incrollabile all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione» (Di giovedì 21 luglio 2022) Tra le voci che dall'Estero hanno ringraziato Mario Draghi per il suo lavoro, è arrivata Anche quella del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che su Twitter ha scritto: «Sono sinceramente grato a Mario Draghi per il sostegno incrollabile all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa e nella difesa dei valori europei comuni: democrazia e libertà. Continueremo a lavorare per rafforzare la cooperazione tra Italia e Ucraina». Zelensky ha aggiunto Anche una nota per il futuro: «Sono convinto che il supporto del popolo italiano per l'Ucraina continuerà!». Draghi e Zelensky si erano incontrati di persona lo scorso 16 ...

NicolaPorro : Pare che anche il “buono” Zelensky non disdegni le epurazioni. Leggere per credere ?? - robybrazil1 : RT @SaraCassani1: Dopo Asia, India e Africa anche i paesi del Mercosur sudamericano fra cui Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay dicono N… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: #crisidigoverno #Zelensky ringrazia #Draghi per il sostegno all’#Ucraina. Commenti anche da #Mosca “Non ci interessa interfe… - Radio1Rai : #crisidigoverno #Zelensky ringrazia #Draghi per il sostegno all’#Ucraina. Commenti anche da #Mosca “Non ci interess… - danalloydthomas : RT @MarceVann: @VivoLibera Anche Pippo #Zelensky è diventato una delle #VedoveDiDraghi. ?????? -