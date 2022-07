Verona, ecco Henry: “Sono contentissimo di essere qui, è il giusto step per me” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Avevo altre offerte, ma quando ho parlato con il mister e la società per me è stato semplice fare questa scelta. Verona è il giusto step per me”. Queste le parole del nuovo attaccante dell’Hellas Verona, Thomas Henry. “E’ una bella città, né troppo piccola né troppo grande. I tifosi Sono molto caldi. Non ho ancora visto tutto, ma Sono contentissimo di essere qui”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Avevo altre offerte, ma quando ho parlato con il mister e la società per me è stato semplice fare questa scelta.è ilper me”. Queste le parole del nuovo attaccante dell’Hellas, Thomas. “E’ una bella città, né troppo piccola né troppo grande. I tifosimolto caldi. Non ho ancora visto tutto, madiqui”. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Verona, ecco #Henry: 'Sono contentissimo di essere qui, è il giusto step per me' - Lopinionista : Fieracavalli, edizione 2022 a Verona: ecco quando - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Striscione di Forza Nuova contro il Gay Pride | TgVerona | Telenuovo: Striscione di Forza Nuova contro il Gay Pride. Stris… - TreizeJeanne : VI RACCONTO LA MIA SERATA A VERONA, un misto di ??, ? e ??????. A thread: ecco forse per iniziare direi che scegliere i… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Serie AF. Audace Verona, ecco Jessica Naiara: ‘’Felice e motivata per questa nuova avventura… -