Summer Cup Under 12: azzurrine in campo a Brescia (Di mercoledì 20 luglio 2022) I campi del del Tennis Forza e Costanza 1911 ospitano dal 21 al 24 uno dei quattro gironi di qualificazione alla poule finale in programma ad Ajaccio, in Corsica, dal 4 al 7 agosto

