Stasera in tv c’è La belle époque | commedia francese raffinata con una super Fanny Ardant

Leggi su amica

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Negli ultimi 10, 15 anni il cinemaci sta regalando film belli, divertenti, interessanti. Commedie ridanciane e pellicole raffinate. Figlie di una tradizione cinematografica che ha saputo reinventarsi. Per questo vi consigliamo di vederein tv La(2019) scritto e diretto da Nicolas Bedos. Su Rai 3 alle 21.20 l’amore di Daniel Auteuil perci insegna che il romanticismo non ha età. La locandina di Laepoque, il film che vi consigliamo di vederein tv su Rai 3 alle 21.20. Ecco perché è il film da non perdere. La trama di LaVictor è un fumettista alle soglie della terza età che odia il presente. Quello digitale, perché lo ha portato in una profonda ...