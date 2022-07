Simeone | “Contenzioso in atto tra Napoli e Comune | situazione imbarazzane”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il consigliere Ninoparla di untra iled ilper l’affdello stadio Maradona. Una storia di cui vi abbiamo anticipato già, proprio con una intervista esclusiva ache a Radio Punto Nuovo dice: “Ci sono dei contenziosi intra la SSCe ildi, in quanto proprietario dello stadio Maradona. La società ha firmato una convenzione anni fa, prendendo degli impegni economici che, ad oggi, non risultano completamente rispettati. Ci sono ancora dei problemi di natura condominiale. Siamo in unaanche abbastanza imbarazzante. Ce lo portiamo da tempo, non è un buon segnale che diamo alla città e alle altre realtà. Ci sono anche altre ...

In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto Nino Simeone, consigliere comunale presso il Comune di Napoli. "Ci sono dei contenziosi in atto tra la SSC Napoli e il Comune di Napoli, in quanto proprietà ..." Il consigliere comunale di Napoli, Nino Simeone, ha parlato dell'annosa questione Stadio Maradona attraverso l'emittente partenopea.