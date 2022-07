Sampdoria, contatti con il Napoli per Contini: le ultime (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Sampdoria è alla ricerca di un vice Audero dopo aver ceduto Falcone al Lecce: l’ultima idea è Contini del Napoli La Sampdoria è alla ricerca di un vice Audero dopo aver ceduto Falcone al Lecce: l’ultima idea è Contini del Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero stati avviati i primi contatti tra le due società. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Laè alla ricerca di un vice Audero dopo aver ceduto Falcone al Lecce: l’ultima idea èdelLaè alla ricerca di un vice Audero dopo aver ceduto Falcone al Lecce: l’ultima idea èdel. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero stati avviati i primitra le due società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@sampdoria, contatti per il portiere #Contini del @sscnapoli - DiMarzio : .@OfficialUSS1919: contatti continui con la @sampdoria per chiudere il ritorno di Federico #Bonazzoli. Si cerca l’i… - CalcioNews24 : Contatti tra #Sampdoria e #Napoli per #Contini ?? - tomm_russ04_ : RT @Napoli_Report: #Sampdoria, per il ruolo di vice Audero contatti in corso con il #Napoli per #Contini. @DiMarzio - sscalcionapoli1 : Sky – Contatti tra Napoli e Sampdoria per Nikita Contini: può essere lui il secondo di Audero… -