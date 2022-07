Pattinaggio artistico a rotelle | pubblicato il programma dell’Artistic Skating World Cup 2022

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Manca meno di un mese all’inizio della prima storica finaleCup, ultimo atto della competizione itinerante diche si svolgerà in Germania, a Gottingen, dall’8 al 13 agosto. Sarà un evento in grandissimo stile che, anche questa è una novità, si concluderà con un Exhibition Gala, pianificato per le 20:00 dell’ultimo giorno di rassegna. Oltre alle specialità del singolo, della solo dance, delle coppie e della danza saranno presenti anche gli atleti dei Gruppi Show e Precision che, ricordiamo, parteciperanno direttamente in questa fase senza aver disputato le semifinali. E proprio con i gruppi si aprirà la kermesse, nello specifico con la gara del Precision,ta per l’8 agosto. Per ...