Mara Maionchi, triste rivelazione sul tumore: ” in fondo al cervello” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una delle artiste più famose del nostro paese è Mara Maionchi. Decide di raccontare la verità sul suo tumore Il 2015 è stato un anno molto duro per Mara Maionchi, in quanto ha scoperto di soffrire di una terribile male, di un cancro al seno. Chi non conosce la Maionchi, donna con il sorriso sempre stampato sul volto e con la risposta pronta ogni qualvolta si presenta l’occasione di ironizzare. Stiamo parlando proprio di una delle giudici più amate di Xfactor, una persona che in passato però si è trovata a fare i conti con una terribile malattia. È lei stessa a raccontare di quanto sia stato difficile superare quella triste notizia. Mara Maionchi decide di raccontarsi a cuore aperto, durante un’intervista, parlando ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una delle artiste più famose del nostro paese è. Decide di raccontare la verità sul suoIl 2015 è stato un anno molto duro per, in quanto ha scoperto di soffrire di una terribile male, di un cancro al seno. Chi non conosce la, donna con il sorriso sempre stampato sul volto e con la risposta pronta ogni qualvolta si presenta l’occasione di ironizzare. Stiamo parlando proprio di una delle giudici più amate di Xfactor, una persona che in passato però si è trovata a fare i conti con una terribile malattia. È lei stessa a raccontare di quanto sia stato difficile superare quellanotizia.decide di raccontarsi a cuore aperto, durante un’intervista, parlando ...

