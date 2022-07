L'Europa boccheggia, in Gran Bretagna superati per la prima volta i 40 gradi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Caldo record, siccita', incendi: in Gran parte d'Europa le temperature estreme stanno causando vittime e danni pesantissimi. I meteorologi segnalano che l'ondata di afa dovrebbe raggiungere il picco ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Caldo record, siccita', incendi: inparte d'le temperature estreme stanno causando vittime e danni pesantissimi. I meteorologi segnalano che l'ondata di afa dovrebbe raggiungere il picco ...

