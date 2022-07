Inter, scambio con l’Atalanta? Due difensori sul tavolo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nuova idea di scambio tra Inter e Atalanta: i cartellini di due difensori sono finiti sul tavolo. Le ultime sulla trattativa Inter e Atalanta potrebbero dare vita ad uno scambio di prestiti che accontenterebbe entrambi gli allenatori. Stando a quanto riferito da Sportmediaset, alla corte di Inzaghi potrebbe arrivare Djimsiti, centrale albanese capace di giocare nella difesa a tre. A prendere la via di Bergamo sarebbe invece Lazaro, rientrato a Milano dal prestito al Benfica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nuova idea ditrae Atalanta: i cartellini di duesono finiti sul. Le ultime sulla trattativae Atalanta potrebbero dare vita ad unodi prestiti che accontenterebbe entrambi gli allenatori. Stando a quanto riferito da Sportmediaset, alla corte di Inzaghi potrebbe arrivare Djimsiti, centrale albanese capace di giocare nella difesa a tre. A prendere la via di Bergamo sarebbe invece Lazaro, rientrato a Milano dal prestito al Benfica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DaniloBatresi : RT @it_inter: Ipotesi di scambio tra Inter e Atalanta, #Lazaro per #Djimsiti Sportmediaset - CalcioNews24 : #Inter e #Atalanta stanno pensando ad uno scambio ?? - luca_bandini : @lelitos008 @pietromichi Certo non fanno differenza ahahahahahah. Priorità quale? Avete aspettato de ligt per i fon… - Revenge810 : RT @it_inter: Ipotesi di scambio tra Inter e Atalanta, #Lazaro per #Djimsiti Sportmediaset - Delu90Inter : @lunastark81 @Sho__96 'Scambio di prestiti tra Inter e Fiorentina che vede coinvolti Gagliardini e Amrabat, che non… -