Governo Draghi al capolinea, centrodestra e M5S non partecipano al voto di fiducia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel discorso in Senato aveva chiesto di "ricostruire da capo un patto". Conte tace tutto il giorno. Arriva invece lo strappo del centrodestra, che chiede un Draghi-bis e pone il veto sui 5 stelle. Interviene anche Mattarella, ma non ci sono i numeri. Attesa per le decisioni di Draghi Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel discorso in Senato aveva chiesto di "ricostruire da capo un patto". Conte tace tutto il giorno. Arriva invece lo strappo del, che chiede un-bis e pone il veto sui 5 stelle. Interviene anche Mattarella, ma non ci sono i numeri. Attesa per le decisioni di

Pubblicità

EnricoLetta : Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di f… - christianrocca : Il fascistello della Lega che ha staccato la spina al governo Draghi è lo stesso che in Lombardia ha presentato la… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - Marco49922370 : Governo Draghi, Fi, Lega, M5s si chiamano fuori. Attesa per le decisioni del premier - FiammaFrancesca : RT @vitalbaa: Il 7/7, il Governo ha fiducia piena alla Camera, inclusi i 5S, sul DL Aiuti. Il 14/7, il Governo riceve fiducia molto ampia,… -