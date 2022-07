Governo, Conte: “Da Draghi atteggiamento sprezzante” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo visto da parte del premier Draghi non solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c’è stato anche un atteggiamento sprezzante. Questo ci dispiace molto perché abbiamo ricevuto anche degli insulti”. Lo ha detto ai cronisti il leader M5S Giuseppe Conte, lasciando il Senato. “Oggi era una giornata importante perché era l’occasione per confrontarsi in modo ufficiale e ricevere degli impegni precisi da parte del presidente Draghi sulle misure che gli italiani attendono, su quelle priorità che avevamo indicato nell’agenda di Governo… Invece mi sembra che questa discussione non ci sia stata”. “Non abbiamo potuto capire – ha affermato il leader 5 Stelle – quale può essere la soluzione per il superbonus, non abbiamo compreso se questo salario minimo legale ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo visto da parte del premiernon solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c’è stato anche un. Questo ci dispiace molto perché abbiamo ricevuto anche degli insulti”. Lo ha detto ai cronisti il leader M5S Giuseppe, lasciando il Senato. “Oggi era una giornata importante perché era l’occasione per confrontarsi in modo ufficiale e ricevere degli impegni precisi da parte del presidentesulle misure che gli italiani attendono, su quelle priorità che avevamo indicato nell’agenda di… Invece mi sembra che questa discussione non ci sia stata”. “Non abbiamo potuto capire – ha affermato il leader 5 Stelle – quale può essere la soluzione per il superbonus, non abbiamo compreso se questo salario minimo legale ...

GiovanniToti : Conte combina il più epico guaio della storia recente. Ma il centrodestra di governo, geloso, gli ruba in corner, d… - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - Misurelli77 : @terradelricordo Salvini e Berlusconi hanno fatto cadere praticamente il governo ed hanno lasciato il cerino in mano a Conte/M5S - GiovyDean : @szampa56 @PoliticaPerJedi Ah certo, al @MinisteroSalute ci sto io e non tu infatti. Ecco perché è giusto cada ques… -