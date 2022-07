Draghi: "Non hoi mai chiesto i pieni poteri" (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - "Chiedo che sia posta il voto di fiducia presentata dal senatore Casini". Mario Draghi ha concluso così la sua replica al Senato. La risoluzione prevede una sola riga: udite le comunicazioni del premier si approva. Il centrodestra chiede un nuovo patto di governo ma va rinegoziato con un accordo che segni discontinuità e che preveda alcuni punti tra cui l'esclusione del Movimento 5 stelle e un'agenda rinnovata. A chi chiedeva se Silvio Berlusconi appoggerà la richiesta leghista di un "nuovo governo Draghi", un alto dirigente di Forza Italia ha risposto che gli ex lumbard hanno l'appoggio degli azzurri nella richiesta di "sedersi tutti insieme attorno a un tavolo per definire un nuovo patto con alcuni punti di discontinuità". "Non si tratta di persone, infatti Romeo non ha citato alcun ministro", ha aggiunto. Poi la nota congiunta: "Come ha ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - "Chiedo che sia posta il voto di fiducia presentata dal senatore Casini". Marioha concluso così la sua replica al Senato. La risoluzione prevede una sola riga: udite le comunicazioni del premier si approva. Il centrodestra chiede un nuovo patto di governo ma va rinegoziato con un accordo che segni discontinuità e che preveda alcuni punti tra cui l'esclusione del Movimento 5 stelle e un'agenda rinnovata. A chi chiedeva se Silvio Berlusconi appoggerà la richiesta leghista di un "nuovo governo", un alto dirigente di Forza Italia ha risposto che gli ex lumbard hanno l'appoggio degli azzurri nella richiesta di "sedersi tutti insieme attorno a un tavolo per definire un nuovo patto con alcuni punti di discontinuità". "Non si tratta di persone, infatti Romeo non ha citato alcun ministro", ha aggiunto. Poi la nota congiunta: "Come ha ...

