Crisi di governo | Gemma Ipf | È in gioco la nostra credibilità a livello internazionale

"Le parole del presidente Draghi sono state lungimiranti e denotano il suo grande senso di responsabilità. Condivido pienamente il suo appello alla coalizione di rinnovare l'impegno di maggioranza in una logica di leale collaborazione. Dopo averlo ascoltato si è sempre più convinti che chi non conferma la fiducia al governo volta le spalle agli italiani". Così, in una nota, l'europarlamentare di Insieme per il futuro, Chiara Gemma. "Ora – prosegue – è il momento di agire con grande senso delle istituzioni, l'Unione europea ci guarda e ha bisogno di Stati membri stabili. È in gioco la credibilità del nostro Paese, non possiamo – conclude Gemma – sottrarci alle nostre responsabilità". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

