Carlton Myers al Rizzoli di Bologna: l'ex campione di basket è stato operato L'ex campione però aveva però preferito declinare l'offerta dopo una lunga riflessione spiegando alla Gazzetta dello Sport : "Per me la Fortitudo significa tanto. Ho soppesato i pro e i contro e ho ...

Carlton Myers al Rizzoli di Bologna: l'ex campione di basket è stato operato Carlton Myers è a Bologna ma stavolta non per il basket. L'ex campione che ha scritto pagine indimenticabili per la Fortitudo e la Nazionale è infatti stato ricoverato oggi all'Istituto Rizzoli dove è stato sottoposto a un intervento al tendine d'Achille. Carlton Myers operato al Rizzoli di Bologna: "Intervento riuscito" L'ex bandiera della Fortitudo sotto i ferri per il tendine d'achille. La foto con il medico: "Grazie al dottor Massimiliano Mosca"