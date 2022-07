(Di mercoledì 20 luglio 2022) "Il giudizio impietoso del Coni non ha estromesso dalla serie C un club di calcio. Ha cancellato dal calcio professionistico una città, una regione intera, un popolo. Una società che fino al giorno ...

Così ilCalcio rompe il silenzio due giorni dopo l'esclusione dal prossimo campionato di serie C. Lo fa con una nota affidata ai social. Viene confermato che ora "la parola sull'argomento ...... con Mirko Cudini che, in Lega Pro, dopo un ciclo vincente alla guida delè diventato il ... Un passo che andrebbe quindi a cancellare l'amara retrocessionecon la sconfitta playout ... Campobasso, subita una ingiustizia ora reagiremo - Notizie - Molise "Il giudizio impietoso del Coni non ha estromesso dalla serie C un club di calcio. Ha cancellato dal calcio professionistico una città, una regione intera, un popolo. (ANSA) ...Questa sera, 20 luglio, alle 19 la tifoseria si radunerà in piazza Vittorio Emanuele: “Pronti a ogni categoria, dovete andare via”.