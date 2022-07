Wta Palermo 2022, esordio ok per Bronzetti: subito fuori Stefanini (Di martedì 19 luglio 2022) Lucia Bronzetti conquista il secondo turno del torneo Wta 250 di Palermo 2022 (terra rossa). La romagnola ha sconfitto per 6-3 6-3 l’ostica cinese Wang Xiyu, che ha deposto le armi dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. A dispetto del punteggio, non è stata una passeggiata per l’azzurra. Nel primo set si è trovata avanti di due break (3-0). Da qui però ha progressivamente subito il gioco potente della sua avversaria, che ha avuto ben tre palle per l’aggancio sul 4-4. Superato questo scoglio, però, Lucia è stata bravissima a strappare per la terza volta nel parziale la battuta alla cinese chiudendo sul 6-3. Nel secondo set Wang è subito andata avanti di un break (2-0). L’italiana però ci ha messo davvero un attimo per ricomporsi e con un bellissimo parziale di sei giochi ad uno ha firmato nuovamente ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Luciaconquista il secondo turno del torneo Wta 250 di(terra rossa). La romagnola ha sconfitto per 6-3 6-3 l’ostica cinese Wang Xiyu, che ha deposto le armi dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. A dispetto del punteggio, non è stata una passeggiata per l’azzurra. Nel primo set si è trovata avanti di due break (3-0). Da qui però ha progressivamenteil gioco potente della sua avversaria, che ha avuto ben tre palle per l’aggancio sul 4-4. Superato questo scoglio, però, Lucia è stata bravissima a strappare per la terza volta nel parziale la battuta alla cinese chiudendo sul 6-3. Nel secondo set Wang èandata avanti di un break (2-0). L’italiana però ci ha messo davvero un attimo per ricomporsi e con un bellissimo parziale di sei giochi ad uno ha firmato nuovamente ...

