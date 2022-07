Via D'Amelio, Draghi “Continuare nella ricerca della verità” (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ricordiamo la strage mafiosa di via D'Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi. Borsellino è un eroe della Repubblica: insieme a Giovanni Falcone ha inferto colpi durissimi ai vertici di Cosa Nostra e posto le basi per un nuovo modo, moderno ed efficace, di combattere la mafia”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Mario Draghi.“L'uccisione di Giovanni Falcone cinquantasette giorni prima non aveva scalfito la determinazione di Borsellino nel portare avanti le indagini su Cosa Nostra. La sua morte rimane una macchia sulla nostra storia e sulle nostre istituzioni che non seppero proteggerlo – aggiunge -. Nel celebrare il lavoro di Borsellino, il suo ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ricordiamo la strage mafiosa di via D', in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agentiscorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi. Borsellino è un eroeRepubblica: insieme a Giovanni Falcone ha inferto colpi durissimi ai vertici di Cosa Nostra e posto le basi per un nuovo modo, moderno ed efficace, di combattere la mafia”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Mario.“L'uccisione di Giovanni Falcone cinquantasette giorni prima non aveva scalfito la determinazione di Borsellino nel portare avanti le indagini su Cosa Nostra. La sua morte rimane una macchia sulla nostra storia e sulle nostre istituzioni che non seppero proteggerlo – aggiunge -. Nel celebrare il lavoro di Borsellino, il suo ...

