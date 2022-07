Vertice di un’ora tra Draghi e centrodestra, le condizioni per la fiducia: bocciare 7 punti chiesti da Conte (Di martedì 19 luglio 2022) È durata quasi un’ora la riunione a palazzo Chigi tra Mario Draghi e la delegazione del centrodestra, alla vigilia del voto di fiducia alla Camera domani 20 luglio. Al premier sarebbero state illustrate le condizioni perché i partiti della coalizione possano accettare di restare nel governo, nonostante la presenza del M5s. Al centro delle Contestazioni c’è il documento consegnato da Giuseppe Conte a Draghi, di cui il centrodestra boccerebbe sette punti su nove, che il premier dovrebbe «respingere come irricevibili». In particolare leghisti e forzisti chiedono la revisione del Reddito di cittadinanza, punto vitale per i grillini, e il taglio del cuneo fiscale. A sbloccare la situazione di tensione sarebbe stata una ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) È durata quasila riunione a palazzo Chigi tra Marioe la delegazione del, alla vigilia del voto dialla Camera domani 20 luglio. Al premier sarebbero state illustrate leperché i partiti della coalizione possano accettare di restare nel governo, nonostante la presenza del M5s. Al centro dellestazioni c’è il documento consegnato da Giuseppe, di cui ilboccerebbe settesu nove, che il premier dovrebbe «respingere come irricevibili». In particolare leghisti e forzisti chiedono la revisione del Reddito di cittadinanza, punto vitale per i grillini, e il taglio del cuneo fiscale. A sbloccare la situazione di tensione sarebbe stata una ...

