Ultime Notizie Roma del 19-07-2022 ore 15 | 10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in questo martedì 19 luglio crisi di governo in primo piano ore decisive per il premier Mario Draghi in vista delle comunicazioni di domani a partire dal Senato il Presidente del Consiglio si è recato questa mattina al Quirinale per incontrare il Mattarella contro rientra nelle consuete interlocuzioni tra presidente e premier tanto più infatti delicate come l'attuale e all'indomani del viaggio in Algeria prosegue Intanto il pressing di partiti e associazioni per Thun Vince non lasciare Palazzo Chigi e interesting il PD a tutti i livelli e con tutti i protagonisti di questi giorni quanto viene confermato da fonti della parola chiave tutti unità in quest'ottica rientrerebbe la visita del segretario del PD Enrico Letta questa mattina a ...