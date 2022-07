Ultime Notizie – Governo, Conte ‘agita’ coordinamento Pd (Di martedì 19 luglio 2022) La continuità del Governo Draghi fino a fine legislatura, l’impegno a tentare di mantenere lo stesso perimetro della maggioranza, la sottolineatura dell’importanza dell’iniziativa dei sindaci. Questi in sintesi i temi dell’introduzione di Enrico Letta alla riunione del coordinamento Pd, secondo quanto riferiscono diversi partecipanti. Una riunione con oltre una trentina di partecipanti tra membri della segreteria, delegazione di Governo, vertici dei gruppi e amministratori. Non una parola da parte di Letta sull’incontro di stamattina con Mario Draghi. “La fase è delicata e la riunione larga…”, commenta un partecipante. Diversi gli interventi. A partire dai sindaci Dario Nardella e Matteo Ricci che hanno resocontato sull’appello al premier Draghi e la maxi adesione ricevuta. Quindi Roberta Pinotti, Gianni Cuperlo, Marco Furfaro tra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) La continuità delDraghi fino a fine legislatura, l’impegno a tentare di mantenere lo stesso perimetro della maggioranza, la sottolineatura dell’importanza dell’iniziativa dei sindaci. Questi in sintesi i temi dell’introduzione di Enrico Letta alla riunione delPd, secondo quanto riferiscono diversi partecipanti. Una riunione con oltre una trentina di partecipanti tra membri della segreteria, delegazione di, vertici dei gruppi e amministratori. Non una parola da parte di Letta sull’incontro di stamattina con Mario Draghi. “La fase è delicata e la riunione larga…”, commenta un partecipante. Diversi gli interventi. A partire dai sindaci Dario Nardella e Matteo Ricci che hanno resocontato sull’appello al premier Draghi e la maxi adesione ricevuta. Quindi Roberta Pinotti, Gianni Cuperlo, Marco Furfaro tra ...

