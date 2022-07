Trent' anni fa l' attentato contro Borsellino

(Di martedì 19 luglio 2022) Nato a Palermo il 19 gennaio 1940, Paoloa 22si laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti. Nel 1963 supera il concorso in magistratura e diventa il piu' giovane magistrato in ...

Pubblicità

peppeprovenzano : Trent’anni oggi, dalla Strage di via D’Amelio, a Palermo. Trent’anni del più grande depistaggio della storia itali… - bartolopietro1 : Trent’anni senza verità. Condivido la scelta di Manfredi, Fiammetta e Lucia Borsellino di disertare le commemorazio… - GiusCandela : Giorgino verso Mediaset, dopo trent'anni al Tg1 starebbe preparando lo sbarco a Cologno Monzese. Contatti avviati.… - Zamberlett : RT @itsmeback_: 19 luglio 1992, strage di Via D'Amelio. Trent'anni senza Paolo Borsellino, un grande italiano ? - eurodeputatipd : RT @bartolopietro1: Trent’anni senza verità. Condivido la scelta di Manfredi, Fiammetta e Lucia Borsellino di disertare le commemorazioni u… -

CGIL

Dopodalle stragi del 1992 la nuova generazione rischia di crescere senza conoscere un pezzo di storia che non può essere archiviato, non può essere scordato per almeno due ragioni. Leggi ...Dopo seicome procuratore della Repubblica a Marsala, torna a Palermo nel 1992 come procuratore aggiunto. A Palermo viene ucciso dalla mafia il 19 luglio: un'auto piena di tritolo viene fatta ... Legalità: mercoledì 13 luglio iniziativa Cgil a trent'anni dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio - Cgil Nato a Palermo il 19 gennaio 1940, Paolo Borsellino a 22 anni si laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti. Nel 1963 supera il concorso ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...