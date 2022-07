Tesla - Lattacco tedesco | Viola le normative su dati ed emissioni

(Di martedì 19 luglio 2022) Ladeve affrontare un nuovo problema in Germania: oltre alle difficoltà incontrate a Grünheide per aumentare i volumi produttivi, l'azienda americana si trova sotto l'attacco della principale associazione di consumatori tedesca, la Vzbv (Verbraucherzentrale Bundesverband). L'organizzazione ha avviato una causa legale, presso il tribunale regionale di Berlino, accusando ladire lesulla protezione deie di pubblicità ingannevole sulle realidi anidride carbonica dei suoi veicoli. Dichiarazioni fuorvianti. L'associazione, infatti, ritiene che lafaccia dichiarazioni fuorvianti pubblicizzando su internet le zerodella sua Model 3. Nel mirino sono finite affermazioni come "ha ...

