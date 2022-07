Spreco d’acqua potabile a Cava, Cirielli scrive al sindaco?Servalli (Di martedì 19 luglio 2022) di Monica De Santis Un’interrogazione a risposta scritta è stata presentata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Italo Cirielli De Mola, al sindaco di?Cava De’?Tirreni Vincenzo Servalli sullo Spreco di acqua potabile, dovuto, sembra a un problema al serbatoio di accumulo, zona Pietrasanta, forse per un errata gestione della rete idrica. L’acqua, infatti, trasborda e finisce direttamente nella rete fognaria. “Assurdo e inaccettabile – dice Cirielli – che un bene primario come l’acqua potabile, una risorsa fondamentale, vada sprecata. In un periodo, poi, di grave crisi idrica – dovuta alle anomalie climatiche che hanno fatto registrare e ancora oggi registrano temperature record, con eccezionali ondate di caldo – dove la siccità diventa, giorno dopo giorno, davvero allarmante”. ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 19 luglio 2022) di Monica De Santis Un’interrogazione a risposta scritta è stata presentata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ItaloDe Mola, al sindaco di?De’?Tirreni Vincenzo Servalli sullodi acqua, dovuto, sembra a un problema al serbatoio di accumulo, zona Pietrasanta, forse per un errata gestione della rete idrica. L’acqua, infatti, trasborda e finisce direttamente nella rete fognaria. “Assurdo e inaccettabile – dice– che un bene primario come l’acqua, una risorsa fondamentale, vada sprecata. In un periodo, poi, di grave crisi idrica – dovuta alle anomalie climatiche che hanno fatto registrare e ancora oggi registrano temperature record, con eccezionali ondate di caldo – dove la siccità diventa, giorno dopo giorno, davvero allarmante”. ...

