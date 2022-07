“Sei un fuoco”, Andrea Delogu infiamma il web | La scollatura è irresistibile – FOTO (Di martedì 19 luglio 2022) Andrea Delogu sfoggia sui social l’outfit che ha usato per la seconda puntata di TimSummerHits: strepitosa Molto attiva sui social, sa come attirare l’attenzione dei fan e non solo con la bellezza, che non manca. Andrea Delogu è un vulcano di energia, solare e intraprendente, sempre pronta a mettersi in gioco, ha conquistato tutti con il suo modo di fare e il talento. Andrea Delogu, il selfie di prima mattina, con una vista mozzafiato. Gambe scoperte, capelli al vento e un sorriso unico. La camicia da notte la rende irresistibile, scollatura da urlo. Andrea Delogu scollatura irresistibile (Instagram) – ESCLUSIVA.COMOggi è una conduttrice radiofonica e televisiva, molto amata dal ... Leggi su esclusiva (Di martedì 19 luglio 2022)sfoggia sui social l’outfit che ha usato per la seconda puntata di TimSummerHits: strepitosa Molto attiva sui social, sa come attirare l’attenzione dei fan e non solo con la bellezza, che non manca.è un vulcano di energia, solare e intraprendente, sempre pronta a mettersi in gioco, ha conquistato tutti con il suo modo di fare e il talento., il selfie di prima mattina, con una vista mozzafiato. Gambe scoperte, capelli al vento e un sorriso unico. La camicia da notte la rendeda urlo.(Instagram) – ESCLUSIVA.COMOggi è una conduttrice radiofonica e televisiva, molto amata dal ...

