(Di martedì 19 luglio 2022) Stavano percorrendo la statale di Taranto quando laha perso il controllo e è finita sull’asfalto. In sella alle due ruote c’erano due ragazzi, di cui uno ha perso la vita. La vittima è un 18enne di Statte, in...

Pubblicità

Nazione_Siena : Coppia di caprioli attraversa la strada all’improvviso Ragazza sbanda con l’auto e finisce nel fossato - GnesottoRoberto : RT @ElioLannutti: Irene Pivetti, la più giovane presidente della Camera, sbanda in curva con tre ferrari. Indagine per riciclaggio: sequest… - infoitinterno : Grosseto: sbanda con l'auto e investe 20 ciclisti; l'epilogo è tragico - ilmeteoit : #Grosseto: sbanda con l'auto e investe 20 ciclisti; l'epilogo è tragico - infoitinterno : Grosseto: sbanda con l'auto e investe 20 ciclisti; l'epilogo è tragico -

Today.it

... Giusti per sempre nel cielo dei Giusti,un pensiero speciale oggi a Paolo Borsellino e alla sua scorta La mafia, la mafia scolora la mafia scommette, la mafia giura che l'esistenza ...... Giusti per sempre nel cielo dei Giusti,un pensiero speciale oggi a Paolo Borsellino e alla sua scorta La mafia, la mafia scolora la mafia scommette, la mafia giura che l'esistenza ... Sbanda con la moto e muore a 18 anni Stavano percorrendo la statale di Taranto quando la moto ha perso il controllo e è finita sull’asfalto. In sella alle due ruote c’erano due ragazzi, di cui uno ha perso la vita. La vittima è un 18enne ...È stato affidato alle cure dei sanitari del 118, dopo essere stato estratto vivo dall'abitacolo della sua Fiat Panda, il 91enne che martedì pomeriggio è finito fuori strada. Per cause in corso di acce ...