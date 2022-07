Roma | c'è il Celta Vigo per Carles Perez

Pubblicità

Robert_Zef : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, dalla Spagna: c'è l'offerta del Celta per Carles Perez. Attesa a breve la risposta dei giallorossi #AsRom… - corgiallorosso : Il #CeltaVigo vuole #Perez: il club spagnolo attende una risposta della Roma - LAROMA24 : Calciomercato Roma, dalla Spagna: c'è l'offerta del Celta per Carles Perez. Attesa a breve la risposta dei gialloro… - natopervincere_ : RT @Friedkinismo5: Comunque le amichevoli contano quel che contano ,soprattutto sotto il punto di vista del gioco. Ricordo ancora Celta… - FGiallorossa : RT @Friedkinismo5: Comunque le amichevoli contano quel che contano ,soprattutto sotto il punto di vista del gioco. Ricordo ancora Celta… -

LAROMA24

...Vigo alla ricerca di un sostituto per Mendez e Suarez . Entrambi pronti a lasciare il club da un momento all'altro. Fuzato , dal canto suo, ha salutato ufficialmente e definitivamente la...Sul giocatore sarebbe entrato nell'orbita delVigo che lo avrebbe attenzionato come sostituto di Mendez , pronto a lasciare il club, e Denis Suárez, anche lui con le valigie in mano. Ci sarà da ... Calciomercato Roma, dalla Spagna: c'è l'offerta del Celta per Carles Perez. Attesa a breve la risposta dei giallorossi » LaRoma24 Calciomercato: Villar e la Roma sono sempre più distanti e il calciatore spagnolo resta un obiettivo della Sampdoria. Ecco le ultime notizie ...Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco farebbe sul serio per de Ligt, intanto alla Roma Diawara sarebbe osservato dal Torino, Villar dal Celta Vigo ...