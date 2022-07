Ossie Clark e Celia Birtwell | moda e design londinese

(Di martedì 19 luglio 2022) Geometrie stilizzate, bouquet floreali e fantasie ispirate all’arte, dalle tappezzerie medievali ai Ballet Russes alle Avanguardie cubiste, pointillisme. Il linguaggio diha definito la Swinging London coi suoi lunghi e coloratissimi abiti fluidi.Con uno stile inconfondibile, il flower power, anticipatore di tendenze,era definito King of Kings Road per i vestiti di

Adriana Mulassano, cronista e critica di moda per il Corriere dal 1968, ricostruisce la figura dello stilista: «Grazie a lui, in passerella le modelle non si muovevano negli abiti come rivali, ma come ...