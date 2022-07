Noemi Bocchi | ecco cos' è stata costretta a fare dopo la conferma della separazione tra Totti e Ilary Blasi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 19 luglio 2022) Curiosa, ma neanche troppo, vicenda quella capitata a. Sulla bocca di tutti per viarelazione che intrattiene con l’ex capitanoRoma Francesco, laè ora sotto i riflettori mediatici. Pare che per la nuova fiamma del Pupone sia già cominciato l’assalto da parte di paparazzi e non solo. L’ondata mediatica che l’ha travolta ètale da costringerla a un gesto estremo: togliere il proprio nome dal citofono di casa. Pare il caos sia cominciatoun avvistamento del pupone sotto casasua nuova fiamma.toglie il nome dal citofono La vicendaseprazione di Francesco...