Mondiali di scherma al Cairo, Errigo conquista l'argento nel fioretto individuale femminile (Di martedì 19 luglio 2022) Arianna Errigo ha conquistato la medaglia d'argento nel fioretto individuale femminile ai Mondiali di scherma al Cairo. L'azzurra è stata sconfitta in finale dalla francese Ysaora Thibus, col ...

