Marcell Jacobs, il coach Camossi spiega le ragioni del suo ritiro: "Non è stata una scelta facile" (Di martedì 19 luglio 2022) I Mondiali di Eugene sono stati stregati per Marcell Jacobs. Il velocista azzurro dopo una batteria discreta in cui ha ottenuto il decimo tempo complessivo ha dovuto dire addio alla semifinale a causa di una contrattura muscolare. Problemi che stanno perseguitando il campione olimpico da inizio stagione e che avevano alimentato molti dubbi sulla sua partecipazione alla rassegna iridata. La dolorosa decisione è stata presa di comune accordo con l'allenatore Paolo Camossi. Preso atto della sua assenza gli americani hanno dominato i 100 metri infilando una tripletta. L'azzurro dovrà saltare anche la staffetta 4×100 dove l'Italia è campione olimpica in carica. Cercando fare luce su ciò che è successo in Oregon è stato il coach Camossi: "Prima dei Mondiali abbiamo lavorato bene, i dolori ...

