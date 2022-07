Luidi De Laurentiis | “Faremo gli sforzi necessari per rimanere in Serie B”

Pubblicità

Forzazzurri

Nel ritiro di Roccaraso fa il punto della situazione in casa Bari il presidente Luigi De Laurentiis. ABBONATI - "Sono molto soddisfatto, siamo quasi a duemila abbonamenti. Adesso ...Luigi De Laurentiis ha raggiunto il Bari oggi pomeriggio, in ritiro a Roccaraso, e ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Di seguito le sue parole: “Dobbiamo stare in B a testa alta, siamo de ...