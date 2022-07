LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia il primo turno del fioretto femminile con Errigo, Volpi, Favaretto e Palumbo (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 8:23 Le prime azzurre in gara entreranno in pedana poco dopo le 8.50. Martina Favaretto se la vedrà con l’austriaco Kudlacek, mentre Francesca Palumbo sfiderà la spagnola Castro. 8:19 Dalle 10.00 entreranno in scena anche gli uomini della spada. L’Italia vuole cercare di migliorare il bottino conquistato ieri con il bronzo di Rosella Fiamingo. 8:15 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale di questo ricco martedì di Scherma. Ad Il Cairo sta per cominciare una nuova giornata dedicata ai Mondiali 2022. Si parte con le sfide del tabellone femminile di ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI8:23 Le prime azzurre in gara entreranno in pedana poco dopo le 8.50. Martinase la vedrà con l’austriaco Kudlacek, mentre Francescasfiderà la spagnola Castro. 8:19 Dalle 10.00 entreranno in scena anche gli uomini della spada. L’Italia vuole cercare di migliorare il bottino conquistato ieri con il bronzo di Rosella Fiamingo. 8:15 Buongiorno e ben ritrovati nellatestuale di questo ricco martedì di. Ad Il Cairo sta perre una nuova giornata dedicata ai. Si parte con le sfide del tabellonedi ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: c’è il fioretto femminile con Volpi Errigo e Favaretto. Azzurri outsider nel… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi del fioretto femminile. Azzurri outsider nella spada… - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Roseella Fiamingo in semifinale nella spada! Torre e Samele ai quarti nella sciabola… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Roseella Fiamingo in semifinale nella spada! Torre e Samele ai quarti nella… - Federscherma : MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 – OGGI I TABELLONI PRINCIPALI DI SPADA FEMMINILE E SCIABOLA MASCHILE… -