Draghi, nuova giornata di confronti: M5s diviso tra governisti e "contiani" (Di martedì 19 luglio 2022) Nel Centrodestra, Meloni ma anche Salvini spingono per andare a votare, mentre Forza Italia, da Tajani a Brunetta, chiedono a Draghi di rimanere, ma senza i pentastellati in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 luglio 2022) Nel Centrodestra, Meloni ma anche Salvini spingono per andare a votare, mentre Forza Italia, da Tajani a Brunetta, chiedono adi rimanere, ma senza i pentastellati in ...

Pubblicità

Corriere : 'Il capogruppo alla Camera Davide Crippa sarebbe a un passo dall’andarsene con una gran fetta del direttivo. Una nu… - fattoquotidiano : “Draghi bis? Non credibile”: Pd e Fi chiudono a una nuova maggioranza. Il dem Ricci insiste: “Se Conte strappa fini… - VauroSenesi : #Contagi, sindrome di #BorisJohnson... La mia nuova vignetta, in edicola! @fattoquotidiano #9luglio #Draghi ??… - mannitwitt : Si aprono spiragli per Draghi e sono pesanti. I 5Stelle sul punto di una nuova scissione dei 'governisti'… - Foy84 : RT @Curini: Sono giorni curiosi e interessanti da un punto di vista analitico astratto. Solo da quello eh…Sui governi dei Draghi e dintorni… -