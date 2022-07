Draghi ad Algeri sigla 15 accordi: “L’Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro Paese” (Di martedì 19 luglio 2022) Il vertice intergovernativo tra Italia e Algeria ha “confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico. In questi mesi, l’Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro Paese”. Così Mario Draghi in conferenza stampa ad Algeri insieme con il presidente Algerino Abdelmadjid Tebboune. L’annuncio dei giorni scorsi dei 4 miliardi di metri cubi di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Il vertice intergovernativo tra Italia ea ha “confermato ilpartenariato privilegiato nel settore energetico. In questi mesi, l’a èildi gas del”. Così Marioin conferenza stampa adinsieme con il presidenteno Abdelmadjid Tebboune. L’annuncio dei giorni scorsi dei 4 miliardi di metri cubi di L'articolo proviene da Inews24.it.

