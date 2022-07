"Dieci volte più alto". Vaia controcorrente sull'Omicron 5: cosa aspettarsi a breve (Di martedì 19 luglio 2022) Partiamo dal particolare: il mio vicino, 86 anni, mai avuto il Covid, ha fatto la quarta dose e dopo venti giorni si è ammalato.In famiglia, tutti negativi. Deduco: la quarta dose non serve. E se serve, a che cosa serve? «L'effetto principale dei vaccini è ridurre il rischio di malattia grave più che di infezione, e questo è tanto più vero con le varianti oggi in circolazione. La quarta dose riduce il rischio di malattia grave da due a quattro volte rispetto a chi ha fatto solo la terza dose. Questo effetto protettivo sulla malattia grave è maggiore più è avanzata l'età».Però l'efficacia della quarta dose risulta durare 45 giorni. Significa che a settembre partiamo con la quinta: la profilassi di massa è diventata un gioco di società? «Non credo che vaccinarsi sia un gioco, ma una opportunità che si offre alle persone più fragili. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Partiamo dal particolare: il mio vicino, 86 anni, mai avuto il Covid, ha fatto la quarta dose e dopo venti giorni si è ammalato.In famiglia, tutti negativi. Deduco: la quarta dose non serve. E se serve, a cheserve? «L'effetto principale dei vaccini è ridurre il rischio di malattia grave più che di infezione, e questo è tanto più vero con le varianti oggi in circolazione. La quarta dose riduce il rischio di malattia grave da due a quattrorispetto a chi ha fatto solo la terza dose. Questo effetto protettivoa malattia grave è maggiore più è avanzata l'età».Però l'efficacia della quarta dose risulta durare 45 giorni. Significa che a settembre partiamo con la quinta: la profilassi di massa è diventata un gioco di società? «Non credo che vaccinarsi sia un gioco, ma una opportunità che si offre alle persone più fragili. Il ...

