Covid, in Italia più morti nel 2021 che in qualsiasi altro Paese (Di martedì 19 luglio 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Non passa giorno che non ci sia qualcuno che equipara i “no vax” a reduci rancorosi di una guerra persa. Sono gli stessi che scrivono che la guerra in Ucraina la sta vincendo Zelensky. Ma non vogliamo abbassarci a questo livello. La “guerra” l’ha vinta senza dubbio il partito della vaccinazione di massa, perché Pfizer e Moderna hanno venduto quasi 200 milioni di dosi solo in Italia e impedito che si usassero farmaci già in commercio per curare la Covid-19. È stata una vittoria quasi totale, testimoniata dalle decine di miliardi di euro che sono costate non solo milioni di dosi, ma i medici vaccinatori a 70 euro l’ora, dai i ricoveri Covid (da 3700 a 9 mila euro al giorno) e soprattutto dal costo economico dei lockdown che hanno fatto salire il debito pubblico da 2,300 a 2,750 miliardi. Ma il ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 19 luglio 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Non passa giorno che non ci sia qualcuno che equipara i “no vax” a reduci rancorosi di una guerra persa. Sono gli stessi che scrivono che la guerra in Ucraina la sta vincendo Zelensky. Ma non vogliamo abbassarci a questo livello. La “guerra” l’ha vinta senza dubbio il partito della vaccinazione di massa, perché Pfizer e Moderna hanno venduto quasi 200 milioni di dosi solo ine impedito che si usassero farmaci già in commercio per curare la-19. È stata una vittoria quasi totale, testimoniata dalle decine di miliardi di euro che sono costate non solo milioni di dosi, ma i medici vaccinatori a 70 euro l’ora, dai i ricoveri(da 3700 a 9 mila euro al giorno) e soprattutto dal costo economico dei lockdown che hanno fatto salire il debito pubblico da 2,300 a 2,750 miliardi. Ma il ...

Pubblicità

TgLa7 : ??#Covid: superata quota 170mila vittime in Italia?? - Agenzia_Ansa : L'Ema avvia la valutazione del vaccino Pfizer per i bimbi tra i 6 mesi e i 4 anni #ANSA - Giorgiolaporta : @OfficialTozzi Non tutti i non vaccinati sono #NoVax. Se hai fatto 45 #vaccini e non fai quello contro il #Covid, n… - camilla_casari : RT @wiseman31663184: Dopo 1 settimana di vacanza in Spagna, dove nessuno mette le #mascherine, eccomi ripiombato nell'ospedale a cielo aper… - Giuliorm1 : RT @QuartoProtocol1: Il problema dell'Italia non sono il Covid, Putin, il gas o altro: IL PROBLEMA DELL'ITALIA È L'IGNORANZA PAZZESCA DEI G… -