Cesare Cremonini, nuove date del tour nei palazzetti in autunno (Di martedì 19 luglio 2022) Cesare Cremonini annuncia nuove date del tour nei palazzetti in autunno tra cui la data zero a Mantova Dopo il grande successo del Cremonini Stadi 2022 con i sette show estivi nei principali stadi italiani e il gran finale di Imola all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, davanti a 70 mila persone, lo spettacolo prosegue in nove appuntamenti a Mantova (data zero, 29 ottobre) Roma (1 e 2 novembre), Bologna (7,8 e 10 novembre) e Milano (13,14 e 16 novembre). Il tour appena concluso uno degli eventi più attesi e importanti di quest’anno, ha letteralmente incantato il pubblico: un grande show, non solo un concerto, durante il quale, sono emerse ancora una volta le straordinarie caratteristiche che fanno di Cesare ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 19 luglio 2022)annunciadelneiintra cui la data zero a Mantova Dopo il grande successo delStadi 2022 con i sette show estivi nei principali stadi italiani e il gran finale di Imola all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, davanti a 70 mila persone, lo spettacolo prosegue in nove appuntamenti a Mantova (data zero, 29 ottobre) Roma (1 e 2 novembre), Bologna (7,8 e 10 novembre) e Milano (13,14 e 16 novembre). Ilappena concluso uno degli eventi più attesi e importanti di quest’anno, ha letteralmente incantato il pubblico: un grande show, non solo un concerto, durante il quale, sono emerse ancora una volta le straordinarie caratteristiche che fanno di...

Pubblicità

giorginamuser : Quest'anno mi faccio ben due concerti di Cesare Cremonini, lui è proprio magico?? - Alessan67416970 : RT @SocialArtistOF2: 50mila biglietti venduti per il tour indoor di Cesare Cremonini. Aggiunte date a Bologna, Milano e Mantova. @LiveNati… - SocialArtistOF2 : 50mila biglietti venduti per il tour indoor di Cesare Cremonini. Aggiunte date a Bologna, Milano e Mantova.… - artnewsit : Ascolta #Rumors! In questo numero: Cesare Cremonini e Martina Maggiore, Antonino Spinalbese e Giulia Tordini, Britn… - ilgatto448 : TROPICO, Cesare Cremonini, Fabri Fibra - Contrabbando (Visual Video) -