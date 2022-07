Pubblicità

Gazzetta_it : L'Inter spera nel Flamengo: dopo Vidal, convincerà anche #Sanchez? #calciomercato - susydigennaro : RT @napolimagazine: FLAMENGO - Vidal: 'Un sogno essere qui' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FLAMENGO - Vidal: 'Un sogno essere qui' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FLAMENGO - Vidal: 'Un sogno essere qui' - napolimagazine : FLAMENGO - Vidal: 'Un sogno essere qui' -

Tiscali

"Sono felice, ma il momento più bello della carriera sarà quando entrerò in campo con la maglia del. Quando giocavo a Leverkusen, già nel 2008 - 2009, Renato Augusto mi parlava di una ......function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) Vidal (getty images) tutte le notizie di vidalLeggi i commentiestero: tutte le notizie [ { "@... Calcio: Flamengo. Vidal 'Realizzo un sogno, ora voglio la Libertadores' L'ex Inter ha firmato fino al 2023 con il club di Rio: 'Il migliore in Sudamerica' RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) - Trentacinque anni, ...Queste le sue parole: "Il calcio europeo è più fisico, ma tecnicamente meglio qui che in Europa. Il mio sogno è vincere la Libertadores. Sono qui al Flamengo per questo. Mi alleno da tre giorni, ho ...