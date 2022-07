Aurora, al via progetti di riqualifica e rigenerazione urbana (Di martedì 19 luglio 2022) Nuovi percorsi ciclopedonali tra il Ponte Carpanini e la passerella pedonale dell’Albert Steiner e riqualifica del giardino Cardinal Pellegrino in zona Aurora. Con l’approvazione della giunta comunale entra nel vivo la seconda fase del progetto europeo ToNite, programma Urban Innovative Actions, che vede al entro delle azioni di rigenerazione urbana dedicate al quartiere la realizzazione di nuove installazioni di arredo urbano, l’apertura del passaggio pedonale, un’area gioco rimodernata e pavimentazioni più sicure ed ecologiche.Gli interventi sui percorsi ciclo-pedonali riguardano soprattutto il miglioramento della permeabilità di strada del Fortino con la messa in sicurezza e riapertura della passerella pedonale davanti all’istituto Steiner con l’apertura del suo cortile. Il Giardino Pellegrino sarà invece restituito ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 19 luglio 2022) Nuovi percorsi ciclopedonali tra il Ponte Carpanini e la passerella pedonale dell’Albert Steiner edel giardino Cardinal Pellegrino in zona. Con l’approvazione della giunta comunale entra nel vivo la seconda fase del progetto europeo ToNite, programma Urban Innovative Actions, che vede al entro delle azioni didedicate al quartiere la realizzazione di nuove installazioni di arredo urbano, l’apertura del passaggio pedonale, un’area gioco rimodernata e pavimentazioni più sicure ed ecologiche.Gli interventi sui percorsi ciclo-pedonali riguardano soprattutto il miglioramento della permeabilità di strada del Fortino con la messa in sicurezza e riapertura della passerella pedonale davanti all’istituto Steiner con l’apertura del suo cortile. Il Giardino Pellegrino sarà invece restituito ...

