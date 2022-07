Atletica, Mondiali Eugene 2022: diventano 15 i positivi al covid nella delegazione giapponese (Di martedì 19 luglio 2022) Continua a crescere il numero di positivi al covid-19 all’interno della delegazione giapponese ai Mondiali di Eugene 2022, dove altri quattro membri sono stati posti in isolamento. Tra questi anche tre atleti, compreso Yuki Koike, bronzo nella 4×100 ai Mondiali del 2019 e costretto a rinunciare a correre i 200m. diventano quindici, come annunciato dalla federazione nipponica, i casi annunciati tra lo scorso fine settimana e oggi. Queste persone sono costrette ad osservare un periodo di isolamento di cinque giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Continua a crescere il numero dial-19 all’interno dellaaidi, dove altri quattro membri sono stati posti in isolamento. Tra questi anche tre atleti, compreso Yuki Koike, bronzo4×100 aidel 2019 e costretto a rinunciare a correre i 200m.quindici, come annunciato dalla federazione nipponica, i casi annunciati tra lo scorso fine settimana e oggi. Queste persone sono costrette ad osservare un periodo di isolamento di cinque giorni. SportFace.

