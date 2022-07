Anderlecht, UFFICIALE: Fabio Silva in prestito dal Wolverhampton (Di martedì 19 luglio 2022) Colpo in entrata per l'Anderlecht, che si assicura in prestito dal Wolverhampton l'attaccante classe 2001 Fabio Silva. Contestualmente... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Colpo in entrata per l', che si assicura indall'attaccante classe 2001. Contestualmente...

Pubblicità

zazoomblog : Wolverhampton UFFICIALE: Fabio Silva rinnova e va in prestito all'Anderlecht - #Wolverhampton #UFFICIALE:… - sportli26181512 : Wolverhampton, UFFICIALE: Fabio Silva rinnova e va in prestito all'Anderlecht: Fabio Silva rinnova con il Wolverham… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Fabio #Silva è un nuovo giocatore dell'#Anderlecht ( come annunciato già il 7 luglio ) Arriva in pres… - tcm24com : Ufficiale: Fabio Silva rinnova coi Wolves e vola in prestito all'Anderlecht #fabiosilva #anderlecht #wolveramphton - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? #FabioSilva è un nuovo giocatore dell’#Anderlecht! ???? L’attaccante portoghese classe 2002 arriva in p… -