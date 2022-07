“Uomini e Donne”, Riccardo Guarnieri pronto a tornare: l’indiscrezione (Di lunedì 18 luglio 2022) L’appuntamento con Uomini e Donne 2022/2023 è confermato a partire da metà settembre su Canale 5. La prima puntata dovrebbe essere trasmessa lunedì 12 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10. Tanti i retroscena e le indiscrezioni che trapelano sulla nuova edizione del dating-show di Maria De Filippi. Sicuramente ci saranno nuovi tronisti alla ricerca dell’amore, ma potrebbero giungere novità anche dal parterre del trono over. In modo particolare si parla del ritorno nello studio di Uomini e Donne proprio del cavaliere Riccardo Guarnieri: vediamo cosa sta succedendo.



