Un camion carico di suini ha preso fuoco in una galleria (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Giornata di drammatici incidenti sulle strade italiane: nelle prime ore del mattino sull'autostrada A20 Messina-Palermo una Fiat Punto è finita sotto un mezzo pesante bloccato nel traffico e il conducente della vettura è morto. Traffico paralizzato all'altezza dell'uscita per Castelbuono. Poco prima, intorno alle 7.20, non molto distante, ma nella carreggiata in direzione Messina, all'interno della galleria Carbonara, un furgone Iveco, che trasportava suini, ha preso fuoco, causando il blocco el traffico e costrimgendo chi viaggia in direzione Palermo a uscire a Castelbuono e chi viaggia in direzione Messina a Cefalù. Nella notte un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a Gela per le ferite riportate cadendo dalla moto di cui ha perso il controllo. L'incidente è avvenuto qualche ora dopo un'altra tragedia della ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Giornata di drammatici incidenti sulle strade italiane: nelle prime ore del mattino sull'autostrada A20 Messina-Palermo una Fiat Punto è finita sotto un mezzo pesante bloccato nel traffico e il conducente della vettura è morto. Traffico paralizzato all'altezza dell'uscita per Castelbuono. Poco prima, intorno alle 7.20, non molto distante, ma nella carreggiata in direzione Messina, all'interno dellaCarbonara, un furgone Iveco, che trasportava, ha, causando il blocco el traffico e costrimgendo chi viaggia in direzione Palermo a uscire a Castelbuono e chi viaggia in direzione Messina a Cefalù. Nella notte un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a Gela per le ferite riportate cadendo dalla moto di cui ha perso il controllo. L'incidente è avvenuto qualche ora dopo un'altra tragedia della ...

Pubblicità

sulsitodisimone : Un camion carico di suini ha preso fuoco in una galleria - ArmoWeb : Il tuo #business è importante e merita il meglio. Lavora con partner che sanno valorizzare le tue potenzialità e co… - matgraz1 : @SagittaVerdi @IkkidiPhoenix @Valenti63339244 Quindi l'Ucraina ha fatto decollare un suo aereo già carico di munizi… - _simona_165 : @assurdistan Il camion dovrebbe essere carico di tutta l’immondizia di Roma, magari hanno una illuminazione su come risolvere il problema… - Lupolupus2 : @piumigliore1 Il camion è antico. Ma ti pare che possa andare in circolazione con tutto quel carico? -

Un motociclista è morto in uno scontro con un camion, indagato l'autista del Tir AGI - Un camionista di 57 anni di Carmiano in provincia di Lecce è indagato per omicidio stradale. La procura di Lecce ha aperto un fascicolo a suo carico dopo la morte di Alessandro Quarta, imprenditore di 39 anni di Monteroni di Lecce, che a bordo della sua moto sabato mattina si è schiantato contro il rimorchio del tir dell'indagato. Il 39enne ... Muore in moto contro il camion, indagato l'autista del ir Un camionista di 57 anni di Carmiano in provincia di Lecce è indagato per omicidio stradale. La procura di Lecce ha aperto un fascicolo a suo carico dopo la morte di Alessandro Quarta, imprenditore di 39 anni di Monteroni di Lecce, che a bordo della sua moto sabato mattina si è schiantato contro il rimorchio del tir dell'indagato. Il 39enne ... LA NAZIONE Un motociclista è morto in uno scontro con un camion, indagato l'autista del Tir L'uomo di 39 anni era di Monteroni di Lecce AGI - Un camionista di 57 anni di Carmiano in provincia di Lecce è indagato per omicidio stradale. La procura di Lecce ha aperto un fascicolo a suo carico d ... Auto travolta dal camion in A14: il figlio riesce ad uscire e vede morire la madre tra le lamiere CAMERANO - Si erano fermati sulla corsia d’emergenza per un’avaria. La macchina non andava più: il figlio è sceso per verificare cosa fosse successo, in ... AGI - Un camionista di 57 anni di Carmiano in provincia di Lecce è indagato per omicidio stradale. La procura di Lecce ha aperto un fascicolo a suodopo la morte di Alessandro Quarta, imprenditore di 39 anni di Monteroni di Lecce, che a bordo della sua moto sabato mattina si è schiantato contro il rimorchio del tir dell'indagato. Il 39enne ...Un camionista di 57 anni di Carmiano in provincia di Lecce è indagato per omicidio stradale. La procura di Lecce ha aperto un fascicolo a suodopo la morte di Alessandro Quarta, imprenditore di 39 anni di Monteroni di Lecce, che a bordo della sua moto sabato mattina si è schiantato contro il rimorchio del tir dell'indagato. Il 39enne ... Spello, a fuoco camion carico di olio L'uomo di 39 anni era di Monteroni di Lecce AGI - Un camionista di 57 anni di Carmiano in provincia di Lecce è indagato per omicidio stradale. La procura di Lecce ha aperto un fascicolo a suo carico d ...CAMERANO - Si erano fermati sulla corsia d’emergenza per un’avaria. La macchina non andava più: il figlio è sceso per verificare cosa fosse successo, in ...